Фонтани з грязі: розкрилися наслідки сильного шторму в Одесі

У суботу, 3 серпня, на Одесу обрушився потужний шторм, у результаті якого в місті затопило вулиці, забили грязьові фонтани і сталися зсуви.

Як повідомляє «Думська«, на пляжі в Аркадії забили фонтани бруду. Відповідне відео опублікували в соцмережах очевидці.

Видання зазначає, що це також може бути пов’язано з несанкціонованим зливом нечистот у море.

Злива, який розвернув зливовий колектор і зніс машини на Карантинному узвозі, також спровокував схід грунту з мосту біля Автовокзалу на Балківській.

Наслідки зливи в Одесі

dumskaya.net

Наслідки зливи в Одесі

dumskaya.net

Близько 700 працівників ЖКС довелося очищати решітки дощоприймачів. Також 34 бригади фахівців КП «Міські дороги» займалися оперативним ликвидированием наслідків зливи.

Наслідки зливи в Одесі

dumskaya.net

Наслідки зливи в Одесі

dumskaya.net

Наслідки зливи в Одесі

dumskaya.net

Наслідки зливи в Одесі

dumskaya.net

Наслідки зливи в Одесі

dumskaya.net

Наслідки зливи в Одесі

dumskaya.net

Наслідки зливи в Одесі

dumskaya.net

Наслідки зливи в Одесі

dumskaya.net

«Одесити — люди, які звикли до потопу, і не сумують, коли місячна норма опадів за півгодини перетворює міські вулиці і площі у водойми. Ось і на цей раз група любителів екстриму не відмовила собі в задоволенні покататися на каяках по вуличним річках», – пише видання.

Як розповіла одна з учасниць каякинга з міським калюжах Катерина Дикухина, дощ застав зненацька групу туристів вже після повернення до Одеси з походу на Турунчук.

Наслідки зливи в Одесі

dumskaya.net

Наслідки зливи в Одесі

dumskaya.net

«Ми тільки повернулися з каякінгу, почали вивантажувати обладнання і тут пішов дощ. Через пару хвилин все залило, а ми вирішили покататися», — поділилася дівчина.