Збирала ягоди: в Карпатах добу шукали заблукала 14-річну дівчинку

У Рахівському районі Закарпатської області під час збору ягід, в районі долини Щавул, заблукала дівчинка 2005 року народження. Про це йдеться в повідомленні ДСНС України.

«У той день, після обіду, вони (родичі дівчинки. — Авт.) вирушили групою з 9 людина в гірську місцевість для збору ягід, домовившись зустрітися через деякий час в потрібному місці. Однак, дівчинка не з’явилася. Громадяни організували пошуки власними силами, однак, коли ввечері дитини не знайшли, вирішили все ж зателефонувати професіоналам ДСНС», — йдеться в повідомленні.

До пошуків дівчинки підключилися 12 рятувальників на 3 одиниці техніки з двох гірських пошуково-рятувальних відділень та місцеве населення.

«Близько 14:00 заблукала дівчина вийшла на зв’язок з рідними по телефону і повідомила, що вона знаходиться поблизу селища Шибене Верховинського району Івано-Франківської області. Попередньо, стан її здоров’я задовільний», — йдеться в повідомленні.