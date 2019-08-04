Голова МЗС Британії подякував за санкції проти Росії

Велика Британія схвалює рішення США про нові санкції проти Росії через отруєння ексшпигуна Сергєя Скрипаля в Солсбері.
Про це повідомляє “Європейська правда”.
“Ми вітаємо сьогодні непохитну підтримку США, які запровадили санкції за хімічну і біологічну зброю у відповідь на використання Росією смертельно небезпечної речовини нервовопаралітичної в Солсбері”, – написав голова МЗС Британії Домінік Рааб у своєму Twitter.
We welcome unwavering US support today, with the introduction of Chemical & Biological Weapons Sanctions in response to russia’s use of a deadly nerve agent in Salisbury. Continued global response shows we will not stand & watch these horrific weapons be used without consequences
— Dominic Raab (@DominicRaab) August 3, 2019
“Продовження глобальної відповіді показує, що ми не будемо стояти й дивитися, як ця жахлива зброя використовується без наслідків”, – додав він.