На Хорватію та Сербію обрушилася потужна буря з градом та буревієм, є постраждалі

2 серпня над Балканами пронеслася буря: сильний вітер вирвав з корінням дерева, зривав дахи і відрізав електроенергію в деяких районах; град пошкодив будівлі. Через негоду були поранені люди.

Найбільше від бурі постраждали Сербія і Хорватія.

На морському узбережжі Хорватії вітер ламав дерева, які внаслідок заблокували дороги, а також пошкодив лінії електропередач. В результаті дощу були затоплені вулиці, а рятувальники на море отримали близько десяти звернень відпочиваючих.

Поліція Хорватії заявила, що біля Загреба блискавка влучила у громадянина Німеччини. Він живий, але отримав опіки.

Деякі господарства підраховують збитки від граду, який поламав яблучні сади, пошкодив покрівлі будинків і автомобілі, – повідомляють ЗМІ.

Державне телебачення Сербії повідомило про 54-річному чоловікові, на якого впало дерево. Він отримав серйозні травми хребта. Також була поранена його дружина.