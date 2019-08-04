Наслідки забруднення стоками моря в Севастополі видно з космосу (відео)

В окупованому Севастополі прорвало трубу колекторних очисних споруд, тому нечистоти поширюються вздовж узбережжя. Про це повідомляє група «Інформаційне опір».







«Один з найкрасивіших пляжів Криму більше непридатний для відпочинку — вода забруднена нечистотами. Місце викиду нечистот в Блакитній бухті окупованого Севастополя видно навіть з космосу. На глибині 36 метрів стався прорив труби глибоководного випуску колекторних очисних споруд “Південні”, з-за чого більше 70% неочищених стоків виявляються на поверхні води в прибережній смузі”, — йдеться в повідомленні.



Уточнюється, що нечистоти потрапляють в бухті Балаклави.



«Севастопольські вчені заявляють, потрібне не одне десятиліття, щоб район Блакитної бухти оговтався від екологічної катастрофи. Для цього проблему аварійних скидів слід вирішувати невідкладно», — йдеться у сюжеті місцевого телеканалу «НТС».







Сюжет активно коментують користувачі:

* тепер курорт готовий до російської туристу.

* ЦЕ ПРОРИВ!

* відчуйте різницю!!!! якщо прорив каналізації так що б з космосу було видно!!!! даєш БІЛЬШЕ ГАВНА!!!

* Жах, там все в лайні.

* Якби Крим не засрали росіяни, його б засрали солдати НАТО!

* Мені здається що це не аварійний скид, а спеціально злили все. Недарма проїжджаючи повз Козачки перестало смердіти фекаліями. Мабуть у зв’язку з великою кількістю «відходів» вони просто почали примусово зливати неочищені стоки в море!

* Що роблять труби каналізації біля моря?

* Це ривок..

* А Ялта краще?!

* Цікаво, а де ж ці так звані «зелені»?

Де наглядові служби?

Адже це РЕАЛЬНО КАТАСТРОФА.

* Це не жарти.

Чому це не жарти?

Тому що у фекальних стоках плодяться різноманітні шкідливі інфекції, віруси. мікроорганізми. З’являться стійкі до морської води, які будуть в ній розмножуватися, пристосуються. І все узбережжя буде отруєно і небезпечно для здоров’я і життя людей.

Адже течії розносять ці хвороботворні інфекції вздовж всього кримського узбережжя. Вже, мабуть, не залишилося безпечних місць. треба відходити далеко в море і там купатися. Тому що інакше можна підхопити страшну хворобу.

Так. знайомі їздили в Крим щороку,ще з часів СРСР. Зараз їх у Крим не заманиш. Чому? Та тому, що спочатку їх дочка підхопила там страшну інфекцію, хворобу, яка невиліковна, а потім. в іншому сезоні, захворіла собака. І вони розумно вирішили більше в Крим ні ногою, тому що здоров’я і життя дорожче. А на світі є маса місць, де безпечно.

Ось що може зробити шкідник, один шкідник, якщо посадити його в губернаторське крісло. Звичайно, біда в холуїв. Якби холуїв не було, то ніякий шкідник нічого б не зміг зашкодити. Холуї готові за гроші продати, зрадити все.

* «колишні правителі» це ті кого обирали севастопольци? Або як модно треба спихнути все на Київ. Адже зараз гауляйтерів призначають, так як кримчани більше ні кого вибирати не можуть. А навіщо колонії вибори? )))

* За п’ять років можна було підремонтувати але… відкати краще отримувати на Парку Перемоги…