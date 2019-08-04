Як у Порошенка: Стала відома зарплата Зеленського

Президент України Володимир Зеленський отримує заробітну плату в розмірі 28 тисяч гривень на місяць до відрахування податків.

Про це повідомили в Державному управлінні справами.

У червні Зеленському нарахували зарплату в розмірі посадового окладу – 28 тисяч гривень, з яких сплачено податки і збори на загальну суму 5460 гривень.

«Інших складових заробітної плати (надбавок, премій і т. д.) президенту України не встановлено», — йдеться у відповіді ГУД.

Відзначимо, що попередній президент Петро Порошенко отримував таку ж зарплату.

В його декларації за 2018 зазначено дохід від зарплати за основним місцем роботи на 336 тисяч гривень, тобто 28 тисяч гривень в місяць.