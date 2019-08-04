На Донбасі терористи влаштували підлі обстріл сил ООС: карта

В зоні проведення Операції об’єднаних сил на Донбасі у суботу, 3 серпня, терористи вісім разів порушували режим припинення вогню.
Як повідомляє прес-служба ОНС в Facebook, російські найманці обстрілювали позиції українських військовослужбовців з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичної групи «Схід» противник здійснив два обстріл позицій Об’єднаних сил:
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поблизу Мар’їнки — зі стрілецької зброї;
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поряд з Павлополем — зі стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання «Північ» позиції українських захисників були обстріляні 6 разів:
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неподалік Кримського — зі стрілецької зброї;
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в районі населеного пункту Майорск — з підствольного гранатомета і стрілецької зброї;
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на околиці Південного — з підствольного гранатомета і стрілецької зброї;
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поблизу Новолуганского — з підствольного гранатомета і стрілецької зброї;
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поряд з Травневым — з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
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неподалік Новогородского — з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї.
При цьому за минулу добу в результаті обстрілу ворожих один військовослужбовець отримав поранення. Також з початку поточної доби терористи чотири рази обстріляли позиції Об’єднаних сил.
В районі відповідальності оперативно-тактичної групи «Схід» бойовики здійснили чотири обстріл позицій українських захисників:
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поблизу Верхньоторецької — з міномета калібру 82 мм;
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двічі в районі населеного пункту Піски — зі стрілецької зброї;
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поряд з Широкином — зі стрілецької зброї.
Відзначається, що Об’єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умови припинення вогню.