На Донбасі терористи влаштували підлі обстріл сил ООС: карта

В зоні проведення Операції об’єднаних сил на Донбасі у суботу, 3 серпня, терористи вісім разів порушували режим припинення вогню.

Як повідомляє прес-служба ОНС в Facebook, російські найманці обстрілювали позиції українських військовослужбовців з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи «Схід» противник здійснив два обстріл позицій Об’єднаних сил:

поблизу Мар’їнки — зі стрілецької зброї;

поряд з Павлополем — зі стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання «Північ» позиції українських захисників були обстріляні 6 разів:

неподалік Кримського — зі стрілецької зброї;

в районі населеного пункту Майорск — з підствольного гранатомета і стрілецької зброї;

на околиці Південного — з підствольного гранатомета і стрілецької зброї;

поблизу Новолуганского — з підствольного гранатомета і стрілецької зброї;

поряд з Травневым — з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

неподалік Новогородского — з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї.

При цьому за минулу добу в результаті обстрілу ворожих один військовослужбовець отримав поранення. Також з початку поточної доби терористи чотири рази обстріляли позиції Об’єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи «Схід» бойовики здійснили чотири обстріл позицій українських захисників:

поблизу Верхньоторецької — з міномета калібру 82 мм;

двічі в районі населеного пункту Піски — зі стрілецької зброї;

поряд з Широкином — зі стрілецької зброї.

Відзначається, що Об’єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умови припинення вогню.