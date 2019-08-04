В Україні зростає кількість медичних «туристів»

Кількість іноземних пацієнтів, що звернулися до українських лікарів, в 2018 році складає понад 60 тисяч осіб.

Про це свідчать дані Української асоціації медичного туризму, пише НР.

При цьому кількість медичних туристів зростає. Якщо у 2016-му лікуватися у вітчизняних клінік приїхала 51 тис. Іноземців, то в 2017 році ця цифра зросла до 53 тис.

Найчастіше громадяни інших країн їдуть в українських клінік лікувати зуби, боротися з безпліддям і робити пластичні операції. Один такий пацієнт, за підрахунками експертів, залишає в Україні в середньому $ 2-2,5 тис.

Одна з головних причин такої популярності Україна — низькі ціни на медичні послуги: ряд операцій українські медики роблять на 30-70% дешевше, ніж світові фахівці.

Втім, гроші — далеко не єдина причина для вибору України як країни лікування.

«Стала поліпшуватися візова політика з низкою арабських держав начебто Бахрейну і ОАЕ, — розповіла президент УАМТ Віолетта Янішевський. — У нас як і раніше залишається лояльне законодавство в плані лікування стовбуровими клітинами, репродукції та сурогатного материнства»

Приймають іноземних понад 120 клінік — вони найчастіше працюють через міжнародних провайдерів, компанії-посередники, які за невеликий відсоток підшукують пацієнту клініку за кордоном виходячи з його потреб.