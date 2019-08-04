Почати і закінчити день з кефіром: властивості напою

Імунітет формується у кишечнику. А цей напій найефективніше відновить його мікрофлору пише Високий Замок.

У кефірі та молоці міститься однакова кількість вітамінів, мінералів та білка, але кефір краще засвоюється. Багато людей не п’є молока, власне, через присутність у ньому лактози (молочного цукру), що провокує здуття живота, коліки, підвищений метеоризм, відчуття важкості у шлунку, уповільнення процесу травлення (кефір, навпаки, йому сприяє). Людям віком понад 40 років дієтологи взагалі рекомендують відмовитися від цільного молока, а за умови доброї переносимості — випивати час від часу склянку. Коров’яче молоко краще замінити козячим, а козяче — розводити водою (додавати до кави, чаю, каш).

Кефір діє як антисептик: якщо у людини — бідний раціон (наприклад, дотримується дієти або взимку їсть мало овочів-фруктів), в організмі утворюється велика кількість продуктів розпаду, які кефір успішно нейтралізує. А ще цей напій ефективно відновлює мікрофлору кишечнику після прийому антибіотиків, сульфаніламідних препаратів та споживання… надмірної кількості солодощів (рафінований цукор нищить мікрофлору кишечнику, пришвидшує процеси старіння в організмі та «годує» ракові клітини). Не забувайте — наш імунітет формується у кишечнику!

Кефір налагоджує роботу печінки і підшлункової залози. Не бійтеся пити кефір жирністю 2,5−3%. «Молочний жир забезпечує відчуття ситості (вживаючи знежирені продукти легко переїдаємо, бо відчуття ситості ніяк не настає). З молочним жиром у наш організм надходять жиророзчинні вітаміни А, D, Е і каротиноїди. У присутності вітаміну D краще засвоюються кальцій та магній. Відсутність жиру у кисломолочних продуктах виробники компенсують вуглеводами — для загущення і покращення смаку, а вуглеводи стимулюють виділення гормону інсуліну підшлунковою залозою і пригнічують процес окислення („спалювання“) жиру, тобто схуднути на знежирених продуктах набагато важче, — каже лікар-дієтолог Окса­на Скиталінська. — Знежирені продукти, як і дуже жирні, погіршують засвоєння кальцію. Крім того, молочний жир корисний для роботи мозку. У 2017 році журнал Neurology опублікував дані про те, що у тих, хто споживає виключно знежирені молочні продукти, вищий ризик хвороби Паркінсона. Науковці дійшли такого висновку, спостерігаючи за 80 736 жінками та 48 610 чоловіками».

Особливо корисно пити кефір жінкам у період вагітності і спортсменам (білок, що міститься у ньому, сприяє нарощенню м’язової маси). Навіть магазинний кефір може бути корисним. Важливо лише, на чому наголошує Оксана Скиталінська, аби термін його придатності був не довшим, ніж сім днів. Кефір — кращий за йогурти, бо у них виробники додають багато цукру. Віддавайте перевагу кефіру з лактулозою, ацидофіліну, симбівіту або симбілакту, наріне.

А ще кефір — ідеальний продукт для схуднення, і не тільки тому, що успішно бореться із закрепами. Калорій у ньому небагато, водночас він на довший час забезпечує відчуття ситості (шлунок «ідентифікує» його як їжу, а не напій).

Можете приготувати коктейль на основі кефіру і замінювати ним час від часу вечерю (білкова їжа краще засвоюється у другій половині дня).

Інґредієнти:

* 300 мл кефіру;

* по три гілочки петрушки, кропу та кінзи;

* один огірок.

Як приготувати?

Ретельно помийте зелень під проточною водою, висушіть і наріжте. Збийте у блендері разом із нарізаним великими шматками огірком та половиною кефіру. Влийте решту кефіру і знову збийте. Коктейль перелийте у склянки. Можете додати сіль і перець, але зовсім трішки.

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