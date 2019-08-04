Без російських комплектуючих: український Ан-178 готують до зльоту(відео)

В рамках програми імпортозаміщення до випробувань готується дослідний екземпляр близькомагістрального транспортного турбореактивного літака Ан-178.
Про це повідомляє «Український мілітарний портал».
У випробувальному центрі на Державному підприємстві “Антонов” зараз завершуються підготовчі роботи на фюзеляжі літака.
На ньому вже розміщено близько 10 тисяч спеціальних датчиків – тензорезисторів. Завдяки ним під час статичних навантажень на корпус літака вдається вимірювати механічні деформації які відбуваються під час випробувань.
Всі датчики підключені до єдиної автоматизованої системи управління, яка виводить електрону інформацію з датчиків на літаку до комп’ютерів випробувачів. Які відповідно до програми випробувань задають необхідні навантаження та слідкують як їх витримує корпус.
Ця лабораторія підтверджує, що:
- правильно спроектована конструкція літака
- правильно підібрані матеріали для літака
- правильно обрана технологія виготовлення
- правильно відбулось збирання літака
Ан-178 — український близькомагістральний транспортний турбореактивний літак, розроблений ДП «Антонов» на базі пасажирського Ан-158 (Ан-148-200). Це середній транспортний літак вантажопідйомністю 15-18 тонн, (два стандартних морських контейнери).
Також на ДП “Антонов” тривають роботи з імпортозаміщення російських комплектуючих на пасажирському літаку Ан-158 та до кінця 2019-го року перший літак має бути скомплектований із західною авіонікою та обладнання.
В 2020-у році мають розпочатися його льотні та сертифікаційні випробування.
Переглянути як відбуваються випробування на ДП “Антонов” можна у сюжеті Невигаданих історій – Тестування залізом та птахами: як легендарні Ани випробовують на міцність:
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