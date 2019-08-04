Без російських комплектуючих: український Ан-178 готують до зльоту(відео)

В рамках програми імпортозаміщення до випробувань готується дослідний екземпляр близькомагістрального транспортного турбореактивного літака Ан-178.

Про це повідомляє «Український мілітарний портал».

У випробувальному центрі на Державному підприємстві “Антонов” зараз завершуються підготовчі роботи на фюзеляжі літака.

На ньому вже розміщено близько 10 тисяч спеціальних датчиків – тензорезисторів. Завдяки ним під час статичних навантажень на корпус літака вдається вимірювати механічні деформації які відбуваються під час випробувань.

Всі датчики підключені до єдиної автоматизованої системи управління, яка виводить електрону інформацію з датчиків на літаку до комп’ютерів випробувачів. Які відповідно до програми випробувань задають необхідні навантаження та слідкують як їх витримує корпус.

Ця лабораторія підтверджує, що:

правильно спроектована конструкція літака

правильно підібрані матеріали для літака

правильно обрана технологія виготовлення

правильно відбулось збирання літака

Ан-178 — український близькомагістральний транспортний турбореактивний літак, розроблений ДП «Антонов» на базі пасажирського Ан-158 (Ан-148-200). Це середній транспортний літак вантажопідйомністю 15-18 тонн, (два стандартних морських контейнери).

Також на ДП “Антонов” тривають роботи з імпортозаміщення російських комплектуючих на пасажирському літаку Ан-158 та до кінця 2019-го року перший літак має бути скомплектований із західною авіонікою та обладнання.

В 2020-у році мають розпочатися його льотні та сертифікаційні випробування.

Переглянути як відбуваються випробування на ДП “Антонов” можна у сюжеті Невигаданих історій – Тестування залізом та птахами: як легендарні Ани випробовують на міцність:

Только интересное и важное попадает к нам в Telegram.. Подписывайтесь!