«Гарний початок відпустки». Кличко вранці помітили в літаку, вылетающем з Києва

Мер Києва Віталій Кличко, справа проти якого розслідує ДБР, вранці в неділю, 4 серпня, полетів з Києва. Відповідне фото виклала журналістка Ірина Каспарова в Facebook.

Близько 08:00 ранку мер Києва Віталій Кличко залишав столицю. Каспарова сфотографувалася з ним в салоні літака.

«З чемпіоном світу на борту. Гарний початок відпустки», — написала вона.

Судячи за інформацією онлайн-табло київських аеропортів на момент публікації поста Каспаровой, летіти Кличко міг в Анталію або Таллін.

Вигляд у мера був досить відпускної — у білій футболці та кепці.

Скріншот: Facebook/ Ірина Каспарова