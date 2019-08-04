Команда Зеленського здійснює системну помилку, – Найєм

Вони обійшлися без ЗМІ на президентських виборах і їм не потрібні були журналісти на парламентських. Скориставшись недовірою суспільства до всього, що пов’язано з владою та політикою, їм вдалося донести до своєї аудиторії мінімально необхідну інформацію без посередництва журналістів, експертів та громадських організацій.

Про це написав у ФБ нардеп Мустафа Найєм, реагуючи на свіже заяву голови ВП Андрія Богдана.

І немає ніяких причин думати, що тепер, коли в їхніх руках опинилася практично вся влада в країні, вони раптом змінять своє ставлення до того, чого не помічали.

Для них ЗМІ — це частина старої системи, а не окрема інституція, яка існувала до них, працює зараз і залишиться після них.

Маючи величезну підтримку суспільства, вони вважають, що владі не потрібні ні підтримка, ні тим більше посередництво журналістів. І впевнені, що саме такий disruption дозволить максимально довго домагатися своїх цілей, уникаючи необхідності реагувати на критику.

Я думаю, це системна помилка.

Суть і достовірність можна замінювати формою і веселухой рівно до тих пір, поки до тебе є інтерес, тобі довіряють і ти ще не встиг зробити нічого непопулярного. А це все тимчасово.