«Не допустити скупку голосів у роздріб»: політолог пояснив сенс проведення тренінгу в Трускавці

Після своєї зустрічі з майбутніми парламентаріями від «Слуги народу» президент Володимир Зеленський заявив, що з усією великою фракцією був дуже серйозна розмова про майбутню роботу до Верховної Ради.

Вони повинні розуміти, що отримали підтримку народу, завдяки тому, що увійшли в партію «Слуга народу», тому на них лежить великий тягар відповідальності. Також президент додав, що якщо до нього дійдуть чутки про те, що хтось з кимось спілкується, домовляється про щось або взагалі не ходить на роботу, то говорити ніхто ні з ким вже не буде.

Коментуючи інформацію, політолог Олексій Голобуцький зазначив, зі сказаного президентом можна прийти до висновку, що те, що вже неодноразово говорилося стає реальністю. У Трускавці було не навчання майбутніх нардепів, тому що навчити чому-то за тиждень неможливо, хто б що не говорив. У Трускавці була психологічна накачування і створення команди: побудову субординації і ланцюжків відповідальності, позначення меж дозволеного і обов’язкового.

Політолог зазначає, головна небезпека для «Слуги народу» і особисто Володимира Зеленського на даний момент: швидка скупка депутатів олігархами. Це відразу зробить неможливим будь-які зміни, якщо вони дійсно планувалися. І така накачування – це один з інструментів для недопущення «скупки голосів у роздріб».