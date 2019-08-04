«Це не жарти!» Жителів Дніпра попередили про найпотужнішому штормі

У Дніпрі обіцяють випадання п’ятимісячної норми опадів протягом неділі, 4 серпня.

Такими можуть бути результати дійшов до Дніпра циклону, повідомляють у прес-службі Дніпровської міської ради.

«На Дніпро насувається негода. Так, на 4 серпня в місті прогнозується випадання п’ятимісячної норми опадів», — сказано у відповідному повідомленні.

Дану інформацію також опублікував на своїй сторінці Facebook мер міста Борис Філатов.

У Дніпро прийшов циклон

Facebook Бориса Філатова

Він закликав жителів Дніпра убезпечити себе і своє майно на час негоди, зокрема, переставити автомобілі, зміцнити навіси, перемістити на височину цінні речі, зарядити мобільні телефони.