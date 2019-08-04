ЦВК оголосила обраних нардепів за партійними списками

Центральна виборча комісія (ЦВК) оголосила результати дострокових виборів у Верховну Раду 21 липня в багатомандатному виборчому окрузі.

Про це розповіла голова ЦВК Тетяна Сліпачук на брифінгу.

За результатами обробки 100% протоколів окружних виборчих комісій, за списками партій «Слуга народу» набрала 43,16% голосів виборців і отримує 124 мандата, «Опозиційна платформа – За життя» – 13,05% (37 мандатів), «Батьківщина» – 8,18% (24 мандати), «Європейська солідарність» – 8,10% (23 мандати), «Голос» – 5,82% (17 мандатів).

При цьому Сліпачук оголосила обраних народних депутатів за списками кожної з партій. Протокол засідання ЦВК підписали 14 присутніх членів, а також уповноважені представники партій.