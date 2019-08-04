ПриватБанк повідомив важливу інформацію для власників карт

Державний банк «ПриватБанк» у відповідь на повідомлення одного з своїх клієнтів про те, що банк без попередження підняв кредитний ліміт на кредитній карті. У банку спробували розібратися в даній ситуації і дати пояснення.



«Приватбанк без згоди клієнта підняв кредитний ліміт до 50000. Приват24 показує баланс картки як суму кредитного ліміту і реального балансу. Я переводив гроші на іншу картку, як потім виявилося перевів гроші з кредитного ліміту. Комісія на переказ грошей із кредитного ліміту 3%. У підсумку замість 3 грн за переклад я заплатив 250 грн за переклад. У сапорте з цього приводу кажуть, що нічого не знають, так все працює і я сам винен. Вибачте, але цієї чистої води розвод на гроші. Я співпрацював з банком більше 5 років, після такого ні про яку довіру і содтрудничестве мови бути не може. Банк просто витягує гроші з клієнтів.», — заявив клієнт банку.



У відповідь на цей відгук, представник служби підтримки «Приватбанку» повідомив про причини такої ситуації та можливі рішення.



«Нам шкода, що Ви зіткнулися з таким неприємним інцидентом. Дозвольте пояснити, що подати заявку на зниження кредитного ліміту Ви можете всього лише за пару кліків. Для цього Вам достатньо пройти по посиланню limit_pb_ua. Звертаємо Вашу увагу на те, що в Приват24 особисті та кредитні кошти відображаються окремо. Ми завжди прагнемо допомогти Клієнтам у різних ситуаціях і робимо все можливе, щоб отримати позитивний результат. Але, нажаль, у Вашому випадку повернути кошти немає можливості, так як при проведенні подібних платежів суму та комісію можна повернути тільки в день оплати, поки кошти не надійшли на рахунок одержувача.», — повідомили в Приватбанку.