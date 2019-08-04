У мережі провели опитування про довіру ватажкові ОРДО: опубліковані результати

В одному з спільнот в соцмережі провели анонімне опитування на тему «чи довіряєте ви нинішньої влади і главі ДНР ?». Згідно з результатами, з 1 401 проголосували, 93% жителів ОРДО не довіряють ватажкові «ДНР» Денису Пушилину.

У своїх коментарях люди відзначають:

«Я б проголосував Не довіряю ні нинішній, ні минулим, і навряд чи з’явиться довіра до майбутніх владі, всі вони в самому головному однакові…»

«За ” проголосували ті у кого мізки досі промиті. Вони всі чогось чекають хорошого досі»

«Так ніколи тут не буде життя нормальної як вона була, нікому з верхівок це не цікаво!!»

«Приємно, що хоч тут видно справжнє становище… в такому випадку дайте відповідь, як Він став главою держави!!!»

«Не довіряв Захарченко, не довіряю і Пушилину. Для мене в цьому сенсі нічого не змінилося. Вони обидва далекі від роботи керівників і безграмотні».