В Одесі патрульні копи з величезним трудом «пов’язали» неадекватного колегу з Києва

У мережі з’явилося відео затримання командира батальйону патрульної поліції Києва Антона Сидоренко, який влаштував дебош в одному з одеських кафе. Горе-комбата вдалося втихомирити зусиллями відразу декількох копів.

Як передає портал glaza, Сидоренко направили в управління патрульної поліції Одеської області після корупційного скандалу і реорганізації місцевого підрозділу.

За словами очевидців, він відпочивав у місцевому кафе і був у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння. У якийсь момент комбат почав вести себе агресивно і вступив у конфлікт з іншими відвідувачами, нецензурно лаючись.

На місце пригоди викликали міліцію і «швидку допомогу». Правоохоронці забрали Сидоренко в ділянку, звідки його направили на обстеження в лікарню.