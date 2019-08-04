Соцмережі повідомили про дивну смерть одного з командирів бойовиків

1 серпня в непідконтрольному Україні Донецьку несподівано помер один з ватажків НВФ «Восток», відомий за позывному «Тугарин».

Про його смерть повідомив у Twitter український блогер Necro Mancer.

Він був командиром взводу 11-й ОМСП т «ДНР» («Схід»). «Тугарин» є мешканцем російського міста Кірова Михайлом Пестриковым. Він приїхав на Донбас у 2014 році і брав активну участь в окупації міст і сіл, воював проти ВСУ.

Навесні 2017 року член НВФ потрапив у серйозне ДТП, в якому отримав сильні опіки та переломи, нещодавно терорист був виписаний з лікарні і пересувався на інвалідному візку. Він проживав на найманій квартирі з підопічним і помер, нібито через тромб, що відірвався.