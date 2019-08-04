У Херсоні місцева «Зайцева» ледь не вбила дітей на «зебрі»: з’ясувалося, хто вона

Жінкою, яка збила двох підлітків в Херсоні, виявилася дружина директора заводу «Новий стиль» та магазину «Дверний двір» Олега Шапошникова Яна.

За даними видання «Типовий Херсон«, винна у жахливому ДТП видалила всі свої сторінки в соцмережах прямо на очах користувачів, але вони встигли заскринить її фото.

Яні Шапошникової – 31 рік, вона має свою лінійку одягу. Користувачі впевнені, що справа про страшному ДТП намагаються зам’яти.

Один з очевидців аварії зняв подію на пішохідному переході на відеореєстратор. Видно, як маршрутка пропускає підлітків, коли по правому ряду вилітає Volkswagen Touareg і зносить людей, розкидаючи по дорозі.

ДТП в Херсоні

Кадр з відео

Постраждалими виявилися 14-річна Варя і 15-річний Богдан. За словами батьків, діти йшли в бібліотеку складати книжки. Зараз вони обидва перебувають у лікарні. За словами лікарів, загрози життю немає, проте підлітки отримали важкі травми, за яких лікування триватиме кілька місяців.

«Перелом кісток тазу у обох дітей. Струс головного мозку та рубані рани на голові. У дівчини – лише струс мозку. І забій легенів і грудної клітини у обох», – розповів заступник головного лікаря Херсонської обласної дитячої лікарні Віктор Бурдовицын.

Нагадаємо, що ДТП сталося 1 серпня в Корабельному районі Херсона. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами».