«Сморід, туші розкидало по березі»: у Києві відбулося масштабне ПП

В одному з озер Києва у Святошинському районі стався масовий мор риби та раків. З-за десятків кілограмів тушок, які розкидані по березі, поблизу водойми стоїть жахливий сморід.

Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.

Місцеві жителі звернулися до комунальників, які виловлюють подохлую живність. Вони вже вивезли кілограмів 80 тухлятини.

«Подібна трагедія на водоймі сталася три роки тому, коли поблизу зводили новобудову, що стало причиною зараз — невідомо. Комунальники відібрали зразки води, але результати будуть через кілька днів», — відзначають ЗМІ