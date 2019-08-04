“Скільки набрав би Зеленський без 1+1?” У мережі обговорюють заяву Богдана про непотрібність журналістів для Зе-команди

У суботу, 3 серпня, перебуваючи в Трускавці, глава Офісу президента Андрій Богдан заявив, що Володимиру Зеленському та його команді не потрібні журналісти для спілкування з українцями. Так він прокоментував дивну ситуацію з фейковим заявою про його звільнення, фото якого злили журналістам.

Журналістка запитала, чи не вважає він, що його жарт підриває довіру до ЗМІ у суспільстві. На що Богдан сказав наступне: “Це мій крок по відношенню до мого керівництва, до президента України, до суспільства, а не до журналістів. Класичні журналісти звикли саме себе усвідомлювати як суспільство. Але, як довела наша виборча кампанія, ми спілкуємося з суспільством без посередників, без журналістів”.

Висловлювання представника команди президента вже обговорюють в мережі. Ми зібрали реакцію журналістів на заяву Богдана.

“Легко міркувати про непотрібність журналістів, коли за тебе топить один з найбільших каналів”

Головний редактор “Країни” Ігор Гужва запитав, скільки б набрав на виборах президента Володимир Зеленський, якщо б спілкувався з суспільством без непотрібного, за версією Богдана, посередника в особі телеканалу 1+1.

“Андрій Богдан заявив, цитую:

“Як довела наша виборча кампанія, ми спілкуємося з суспільством без посередників, без журналістів”.

У зв’язку з цим питання – скільки б набрав на виборах президента Володимир Зеленський, якщо б спілкувався з суспільством без непотрібного (за версією Богдана) посередника в особі телеканалу 1+1 (включаючи показ третьої частини Слуги народу прямо напередодні виборів)? А спілкувався виключно би допомогою своєї сторінки в соцмережах і ютюбі?

А так воно, звичайно, легко розмірковувати про непотрібність журналістів, коли за тебе топить один з найбільших олігархічних каналів країни”.

“А з ким ти взагалі можеш спілкуватися?”

Заступник головного редактора “Країни” Світлана Крюкова написала, що якщо ти не можеш спілкуватися зі ЗМІ, то вони тобі природно не потрібні.

“Послухала заяву Богдана про те, що журналісти більше не потрібні. І з суспільством вони будуть спілкуватися без посередників. І вибори це показали. Логіка в цьому є в принципі. Якщо ти не можеш спілкуватися зі ЗМІ, то вони тобі природно не потрібні. Але тоді виникає питання, а з ким ти взагалі можеш спілкуватися? Не всі розуміють распальцовку і цикання зубом”.

“ЗМІ не для того, щоб передавати зручні тези”

“Останнім часом багато говорять про те, що новій владі не потрібні традиційні ЗМІ для спілкування з суспільством. Ось Богдан сказав. Ну, тоді просто треба нагадати владі, що ЗМІ існують не для того, щоб передавати суспільству зручні тези. Завдання змі – розповідати влади про те, що важливо для суспільства, а влада хотіла б приховати. А на роль прес служби ЗМІ не претендують. Ми – не Тесла”, – написала журналіст Катерина Коберник.

“Ідіть гуляйте називається”

“Питання є? Питань немає. Передавайте привіт Теслі 🙂

“Як показала наша виборча компанія, ми спілкуємося з суспільством без посередників, без журналістів”.

Або ідіть гуляйте, називається”, – написала журналістка Мар’яна Пєцух.

“Ми ще будемо потрібні суспільству. Коли вона розчарується”

Головний редактор “РБК-Україна” Сергій Щербина написав, що люди хочуть прямої комунікації але журналісти будуть потрібні суспільству, коли воно розчарується у владі.

“У словах Богдана про те, що журналісти їм не потрібні, не почув взагалі нічого нового. Колеги не дадуть збрехати, вже втомився повторювати те ж саме.

Ще перед виборами, коли я питав Зеленського, чи буде у нього такий же стиль комунікації і під час президентства, як і на виборах, він чесно відповів: “Так, я б хотів, щоб так і було”.

Ми їм не потрібні. Точніше, потрібні тільки для підтримки сигналу. Люди хочуть прямої комунікації і тащаться від інтерв’ю Теслі. Будь-яке наше обурення цим фактом буде висміяно. І не командою Зеленського, а суспільством. Тобто, нашими читачами/глядачами/слухачами.

Але ми ще будемо потрібні. Не команді Зеленського, а суспільству. Коли/якщо воно розчарується. І це може статися вже завтра. Або не статися. Час покаже, а поки що так”.

“Що ж ви від Петра Олексійовича ЗМІ не захищали?”

Популярний блогер і депутат від партії “Слуга народу” Макс Бужанський, який переміг на одномандатному колі в Дніпрі, поцікавився, чому деякі журналісти не захищали так яро права ЗМІ за Петра Порошенка.

“Соратники, політтехнологи, журналісти, пов’язані з попередньою владою, кричать криком. Як поранені звірі виють про свободу слова, вбивство змі і катастрофу, яка повинна настати приблизно з хвилини на хвилину з моменту заяви Богдана про те, що вони, загалом-то, нікому на@ не потрібні. Ті самі люди, які перетворили змі на посміховисько і ганьба, які скуповували пачками журналістів, ломів і телеканали, підвішували власників змі на гачки кримінальних справ і труїли змі ручними активістами, раптом занепокоїлися тим, що те, у що вони ці змі перетворили, загалом, особливо нікому не потрібно.

Всім абсолютно@, що думають журналісти телеканалу Прямій. І це проблема журналістів, увагу не народжується на вимогу. Замовні статті, замовні сюжети, освітлення одних, 24 години в добу і повний ігнор інших, відверта брехня, коли заголовок про чорному, а текст внизу про біле. Комітети зі свободи слова в Раді і Нацкомісія, більше схожі на інквізицію, ніж сама інквізиція. У століття соцмереж, якщо ти цікавий і хочеш бути почутим, досить написати, і тебе прочитають. Але треба бути цікавим. А можна виразити гнівний протест. Це не так ефективно, але простіше. Що ж ви від Петра Олексійовича змі не захищали, а? Не захищалася?”

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