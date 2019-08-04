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“Скільки набрав би Зеленський без 1+1?” У мережі обговорюють заяву Богдана про непотрібність журналістів для Зе-команди

04.08.2019

У суботу, 3 серпня, перебуваючи в Трускавці, глава Офісу президента Андрій Богдан заявив, що Володимиру Зеленському та його команді не потрібні журналісти для спілкування з українцями. Так він прокоментував дивну ситуацію з фейковим заявою про його звільнення, фото якого злили журналістам.

Журналістка запитала, чи не вважає він, що його жарт підриває довіру до ЗМІ у суспільстві. На що Богдан сказав наступне: “Це мій крок по відношенню до мого керівництва, до президента України, до суспільства, а не до журналістів. Класичні журналісти звикли саме себе усвідомлювати як суспільство. Але, як довела наша виборча кампанія, ми спілкуємося з суспільством без посередників, без журналістів”.

Висловлювання представника команди президента вже обговорюють в мережі. Ми зібрали реакцію журналістів на заяву Богдана.

“Легко міркувати про непотрібність журналістів, коли за тебе топить один з найбільших каналів”

Головний редактор “Країни” Ігор Гужва запитав, скільки б набрав на виборах президента Володимир Зеленський, якщо б спілкувався з суспільством без непотрібного, за версією Богдана, посередника в особі телеканалу 1+1.

“Андрій Богдан заявив, цитую:

“Як довела наша виборча кампанія, ми спілкуємося з суспільством без посередників, без журналістів”.

У зв’язку з цим питання – скільки б набрав на виборах президента Володимир Зеленський, якщо б спілкувався з суспільством без непотрібного (за версією Богдана) посередника в особі телеканалу 1+1 (включаючи показ третьої частини Слуги народу прямо напередодні виборів)? А спілкувався виключно би допомогою своєї сторінки в соцмережах і ютюбі?

А так воно, звичайно, легко розмірковувати про непотрібність журналістів, коли за тебе топить один з найбільших олігархічних каналів країни”.

“А з ким ти взагалі можеш спілкуватися?”

Заступник головного редактора “Країни” Світлана Крюкова написала, що якщо ти не можеш спілкуватися зі ЗМІ, то вони тобі природно не потрібні.

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“Послухала заяву Богдана про те, що журналісти більше не потрібні. І з суспільством вони будуть спілкуватися без посередників. І вибори це показали. Логіка в цьому є в принципі. Якщо ти не можеш спілкуватися зі ЗМІ, то вони тобі природно не потрібні. Але тоді виникає питання, а з ким ти взагалі можеш спілкуватися? Не всі розуміють распальцовку і цикання зубом”.

“ЗМІ не для того, щоб передавати зручні тези”

“Останнім часом багато говорять про те, що новій владі не потрібні традиційні ЗМІ для спілкування з суспільством. Ось Богдан сказав. Ну, тоді просто треба нагадати владі, що ЗМІ існують не для того, щоб передавати суспільству зручні тези. Завдання змі – розповідати влади про те, що важливо для суспільства, а влада хотіла б приховати. А на роль прес служби ЗМІ не претендують. Ми – не Тесла”, – написала журналіст Катерина Коберник.

“Ідіть гуляйте називається”

“Питання є? Питань немає. Передавайте привіт Теслі 🙂
“Як показала наша виборча компанія, ми спілкуємося з суспільством без посередників, без журналістів”.
Або ідіть гуляйте, називається”, – написала журналістка Мар’яна Пєцух.

“Ми ще будемо потрібні суспільству. Коли вона розчарується”

Головний редактор “РБК-Україна” Сергій Щербина написав, що люди хочуть прямої комунікації але журналісти будуть потрібні суспільству, коли воно розчарується у владі.

“У словах Богдана про те, що журналісти їм не потрібні, не почув взагалі нічого нового. Колеги не дадуть збрехати, вже втомився повторювати те ж саме.

Ще перед виборами, коли я питав Зеленського, чи буде у нього такий же стиль комунікації і під час президентства, як і на виборах, він чесно відповів: “Так, я б хотів, щоб так і було”.

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Ми їм не потрібні. Точніше, потрібні тільки для підтримки сигналу. Люди хочуть прямої комунікації і тащаться від інтерв’ю Теслі. Будь-яке наше обурення цим фактом буде висміяно. І не командою Зеленського, а суспільством. Тобто, нашими читачами/глядачами/слухачами.

Але ми ще будемо потрібні. Не команді Зеленського, а суспільству. Коли/якщо воно розчарується. І це може статися вже завтра. Або не статися. Час покаже, а поки що так”.

“Що ж ви від Петра Олексійовича ЗМІ не захищали?”

Популярний блогер і депутат від партії “Слуга народу” Макс Бужанський, який переміг на одномандатному колі в Дніпрі, поцікавився, чому деякі журналісти не захищали так яро права ЗМІ за Петра Порошенка.

“Соратники, політтехнологи, журналісти, пов’язані з попередньою владою, кричать криком. Як поранені звірі виють про свободу слова, вбивство змі і катастрофу, яка повинна настати приблизно з хвилини на хвилину з моменту заяви Богдана про те, що вони, загалом-то, нікому на@ не потрібні. Ті самі люди, які перетворили змі на посміховисько і ганьба, які скуповували пачками журналістів, ломів і телеканали, підвішували власників змі на гачки кримінальних справ і труїли змі ручними активістами, раптом занепокоїлися тим, що те, у що вони ці змі перетворили, загалом, особливо нікому не потрібно.

Всім абсолютно@, що думають журналісти телеканалу Прямій. І це проблема журналістів, увагу не народжується на вимогу. Замовні статті, замовні сюжети, освітлення одних, 24 години в добу і повний ігнор інших, відверта брехня, коли заголовок про чорному, а текст внизу про біле. Комітети зі свободи слова в Раді і Нацкомісія, більше схожі на інквізицію, ніж сама інквізиція. У століття соцмереж, якщо ти цікавий і хочеш бути почутим, досить написати, і тебе прочитають. Але треба бути цікавим. А можна виразити гнівний протест. Це не так ефективно, але простіше. Що ж ви від Петра Олексійовича змі не захищали, а? Не захищалася?”

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