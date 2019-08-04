Схопився за бік і впав: з’явилося відео збройних розборок на курорті України

У мережі з’явилося відео з моментом збройного конфлікту в Кирилівці, в якому штрикнули ножем випадкового перехожого.

Ролик з’явився в розпорядженні сайту «Актуально«. На ньому видно, як у розважальний заклад заходять нападники, пізніше за ними — постраждалі.

Через якийсь час, в об’єктив камер знову потрапляє один з відпочиваючий, який отримав ножове поранення. Він, хитаючись і хапаючись за бік, виходить з кафе і майже відразу падає на землю. У той же час, як видно на відео, ніхто з проходять повз людей не допоміг лежачому людині.

Нагадаємо, 3 серпня в Кирилівці виник конфлікт між двома групами відпочиваючих з сусідньої Дніпропетровської області. Цей конфлікт переріс у бійку із застосуванням зброї. Інцидент стався вранці біля популярного пляжного комплексу «Pelican».

Випадковою жертвою бійки став постоялець одного з готелів, який відпочивав в Кирилівці з сім’єю – йому завдали ножове поранення в область грудей. Його родич, який намагався захистити потерпілого, також отримав поранення, але відносно легкі.

Також нещодавно в редакцію OBOZREVATEL звернулися стурбовані жителі Кирилівки. Вони повідомили шокуючі факти про те, що відбувається у курортному селищі і про їх сільському голові Івана Малееве.

Незважаючи на величезну кількість відпочиваючих (тільки в 2018 році в Кирилівку приїхало 1,5 млн туристів) біля населеного пункту — маса проблем. Зокрема, немає централізованого водопостачання та каналізації, стоки баз відпочинку і різних пансіонатів потрапляють прямо в море.

Тут процвітає стихійна торгівля і незаконна діяльність з надання різного роду розважальних послуг. У селищі лише одна карета швидкої допомоги, яка іноді не встигає доїхати до того, кому така допомога необхідна.

«Кожен підприємець, який хоче займатися бізнесом, повинен заплатити данину місцевої влади. Збір данини контролюється особисто Малєєвим. Наприклад: торгівля вином — 3 тисячі гривень, ларьок з шаурмою — 6 тис. грн, торгівля шашликом — 40 тисяч гривень і т. д.» — повідомив нам місцевий житель на умовах анонімності.

Також він додав, що місцева влада не тільки займається поборами і розводить антисанітарію, але і допускає злочинну недбалість, яка призводить до загибелі людей.

«Протягом багатьох років рятувальні станції продавалися або здавалися в оренду. З-за цього гинули люди. Причому деяких вдавалося діставати з води, але з-за відсутності професійних рятувальників, вони вмирали прямо на очах відпочивальників», — розповіли нам.

Зазначимо, що голова сільради Кирилівки Малєєв вже потрапляв у поле зору правоохоронців. У 2016 році у нього проводила обшуки прокуратура, однак, за твердженням місцевих бізнесменів, знову вийшов сухим з води.