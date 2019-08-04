У мережі розповіли деталі вбивства сина екс-міністра ДНР» в Донецьку

Вночі з 29 на 30 липня в непідконтрольному Україні Донецьку був застрелений син екс-міністра транспорту ДНР» Ігоря Андрієнко 27-річний донецький репер Єгор «Борзини».

Раніше зазначалося, що його, нібито підірвали в автомобілі на вулиці Купріна, проте пізніше ця інформація була спростована. Про це повідомляє у соцмережі український блогер Necro Mancer.

Подробиць вбивства на даний момент немає, як зазначають близькі «Борзини», йде слідство.

Відзначається, що батько вбитого Ігор Андрієнко працював 1 віце-мером непідконтрольної Україні Макіївки. 15.03.2016 призначений так званим «в. о. міністра транспорту ДНР». Відповідні дані внесені в базу сайту «Миротворець».