Експерт: “Пожежі в Сибіру – заб’ють цвях в домовину Російської імперії” (відео)

Чорнобильська катастрофа забила цвях у домовину Радянського Союзу. Рано чи пізно Україна б стала незалежною – після такого жаху інший поворот подій був би неможливий. Тоді ще відразу після того, що сталося заговорили про те, що влада в СРСР втратила контроль над ситуацією і країна за країною потихеньку будуть відколюватися від Москви.

Про це у своєму блозі пише політичний експерт Валерій Пекар.

Він зазначає, тепер уже з’явилися розмови про те, що сибірські пожежі, які російське МНС ніяк не може загасити, заб’ють цвях у домовину Російської імперії, яка лише змінила назву, а продовжує існувати. Рано чи пізно Сибір стане незалежною – після такого жаху інший поворот подій неможливий.

Валерій Пекар пише, є різниця. Українська мова, культура, визвольний рух, повстанці, дисиденти. Без всього цього України б не було. На думку експерта, кінець імперії почнеться з Кавказу.

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