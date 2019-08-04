Бельгійка в спеку шість днів була заблокована в розбитому авто

Корін Бастід шість діб провела без їжі і майже без руху в искореженном після аварії автомобілі, але вижила.

Вона розповіла, що 23 липня їхала по шосе недалеко від Льєжа, коли раптово її автомобіль почав виходити з-під контролю. Бастід спробувала загальмувати, але машина перекинулася і вилетіла з траси в ліс.

Експрес-інформація по країні

Бельгія (Королівство Бельгія) – держава в Західній Європі.

Прапор



Герб



Столиця – Брюссель

Найбільші міста: Брюссель, Антверпен, Гент, Льєжі, Шарлеруа, Брюгге

Форма правління – Федеративна держава, що є конституційною монархією

Територія – 30 528 км2 (139-я в світі)

Населення – 11,2 млн чол. (77-я в світі)

Офіційні мови – нідерландська, французька, німецька

Релігія – католицизм

ІЛР – 0,890 (21-я в світі)

ВВП – $531,5 млрд (25-я в світі)

Валюта – євро

Межує з: Нідерландами, Німеччиною, Люксембургом, Францією

Жінка добу була без свідомості. Коли вона прийшла в себе, то майже не могла поворухнутися, відчуваючи сильний біль в спині і лівій руці. Її почала мучити спрага – у ті дні в Бельгії стояла сильна спека. Проте потім пішов дощ, і Корін пила дощову воду, використовуючи в якості чашки коробок з-під жуйки.

Телефон під час аварії випав, потерпіла не могла до неї дотягнутися. Вона чула дзвінки, розуміючи, що про неї турбуються рідні. Потім акумулятор розрядився.

Тільки 29 липня машину Бастід виявили. «Я прагнула вижити заради дітей. Не хотіла, щоб мої діти думали, що я зробила щось дурне, наприклад, самогубство. Ні, це був просто нещасний випадок», – розповіла Бастід.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», кожні 24 секунди в світі гине в ДТП одна людина.

За матеріалами «Гордон»

Читайте також:

Авто, в якому за всю історію ніхто не загинув у ДТП

Чому ДТП часто відбуваються на перехрестях

Канадський койот спровокував незвичайне ДТП