Українці не отримають другу пенсію: що про це відомо

В Україні не завершили пенсійну реформу, згідно з якою населення могло б отримувати крім базової пенсії ще й другу — накопичувальну.

Про це сказано в матеріалі OBOZREVATEL. При цьому в уряді не зважилися запустити другий етап реформи, але в документах прописали зобов’язання розробити відповідні зміни.

Крім того, за інформацією OBOZREVATEL, поспішати із запуском другого рівня не рекомендували і в МВФ. В результаті до цих пір в країні працює тільки перший рівень пенсійної системи – солідарний.

Зазначимо, що накопичувальний (другий) рівень пенсійної системи – обов’язкові платежі із зарплат на свій особистий рахунок, з якого кошти можна буде отримати при досягненні певного віку або при певних обставинах.

При цьому, солідарну (перший) рівень пенсійної системи – це базова пенсія.

За старої моделі додатковий податок і право на другу пенсію отримають українці не старше 35 років, пояснює вчений Лідія Ткаченко. При цьому внесок повинен становити близько 7%.

Для прикладу, OBOZREVATEL підрахував, яким би був розмір другий пенсії кранівника зі стажем 35 років, який заробляв 15 тис. грн. Згідно з розрахунками Нацкомісії з цінних паперів, при додатковому внеску в 7% (кранівник відноситься до другого списком професій), розмір другий пенсії повинен скласти 10,2%.

Таким чином, основна пенсія (якщо виходити у цьому році) була б на рівні 3,7 тис. грн, а «друга» – 1,5 тис. грн. Тобто в сумі кранівник на пенсії, якби запропоновані правила повноцінно діяли, отримував би 5,2 тис. грн.

Варто також враховувати, що якщо економіка України буде активно розвиватися, то приватні пенсійні фонди зможуть примножити заощадження більш значно. Тоді замість 1,5 тис. можна буде отримувати, наприклад, 2 тис. грн. Крім того, відповідно до законопроекту, при виході на заслужений відпочинок можна буде отримувати разову виплату.