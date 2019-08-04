У Зеленського запропонували саджати у в’язницю за переговори з Росією

Майбутній народний депутат від партії Володимира Зеленського «Слуга народу» Богдан Яременко запропонував ввести кримінальну відповідальність за переговори не уповноважених на це людей з Росією.

Такий коментар він дав агентству «Інтерфакс-Україна«, уточнивши, що потрібно навести порядок у воюючій країні.

«Не знаю, чи буду я мати підтримку своїх колег. Але я точно запропоную зміни до Кримінального кодексу про ведення сепаратних переговорів без належних повноважень держави. Воююча країна. Ми повинні навести порядок», – сказав він.

Богдан Яременко запропонував саджати за переговори з РФ

Яременко також додав, що виступає за скорочення впливу держави на різні сфери життя суспільства, однак там, «де держава є – зовнішня політика і оборона, воно має діяти чітко, жорстко і впевнено».

Досить швидко на ініціативу людини Зеленського відреагували в Раді Федерації РФ. Олег Морозов нічого не зрозумів зі слів майбутнього депутата, а від заяви йому «погано пахне».

Яременко пройшов у парламент на позачергових виборах по мажоритарному окрузі №215 у Києві.