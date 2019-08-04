У партії “Слуга народу” анонсували покарання за неузгоджені переговори з Росією

У Зеленського виступають за введення кримінальної відповідальності за переговори з представниками країни-агресора (Росії) неуповноваженими на це Україною особами.

Відповідні зміни до Кримінального кодексу запропонував внести майбутній народний депутат від партії “Слуга народу”, дипломат Богдан Яременко, передає “Інтерфакс-Україна”.

“Не знаю, чи буду я мати підтримку своїх колег. Але я точно запропоную зміни до Кримінального кодексу про ведення сепаратних переговорів без належних повноважень держави. Воююча країна. Ми повинні навести порядок”, – сказав Яременко.

Він зазначив, що “Слуга народу” виступає за скорочення впливу держави на різні сфери життя суспільства, “але там, де держава є – це зовнішня політика та оборона, вона повинна діяти дуже чітко, жорстко і впевнено”.

Яременко обраний до Верховної Ради за мажоритарним округом №215 в Києві.

Нагадуємо, лідер партії “Слуга народу” Дмитро Разумков, коментуючи черговий візит Віктора Медведчука до Москви, заявив, що той більше не буде представляти Україну на переговорах з Росією.