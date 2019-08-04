І горить, і тліє: у Росії поширюються акції протесту

На сході Росії горять не тільки ліси. У різних регіонах все більше людей виходять на акції протесту. Наприклад, в Тюмені були затримані активісти, які проводили поодинокі пікети з вимогою гасити лісові пожежі в Сибіру.

Про це пише «Радіо Свобода».

У соцмережах пишуть, що поліція підійшла до протестуючих, які брали участь в пікеті. За словами очевидців, люди в формі порвали плакати, посадили активістів в машину поліції і відвезли їх в невідомому напрямку. При затриманні зламали телефон однієї з учасниць. Невідомо, в яке відділення поліції пікетників доставили і які звинувачення їм висунули.

Тим часом в поліції стверджують, що в Тюмені не було зафіксовано жодного порушення громадського порядку, а в міські відділення поліції жодної людини не доставляли. Від інших коментарів у відомстві відмовилися. Зв’язатися з активістами виданню не вдалося.

Нагадуємо, чи можливий російський бунт: соцопитування показало дивовижні результати.

Влада має право жорстко розганяти неузгоджені акції протесту, вважають більшість опитаних ВЦВГД росіян. З цим також погодилися більшість москвичів.

Також повідомлялося, що в Євросоюзі стурбовані масовими затриманнями на несанкціонованому мітингу в Москві і закликають до забезпечення демократичного процесу на виборах у вересні в російській столиці.

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