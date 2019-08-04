«Не тільки Донбас»: Клімкін розповів про небезпечний план Путіна по Україні

Російський президент Володимир Путін у найближчі роки буде намагатися дробити Україну частинами і відколювати українські регіони один від одного.

Про це на зустрічі з ветеранами війни на Донбасі заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін. На його думку, з допомогою пропаганди глава РФ буде висмикувати не тільки Донбас, а й вдарить по півдню України, наприклад, по місту Миколаєву.

«Путін буде намагатися роздовбати Україну зсередини. Загроза федералізації по російській моделі найбільша за всі роки незалежності. Вона не абстрактна, є серйозні сценарії. Крім Донбасу, є ризик з української південь – місту Миколаєву. Росія спробує не провокувати один великий конфлікт, а регіональні конфлікти, щоб відколювати регіони один від одного», – припустив Він.

За його словами, в найближчі роки для нас будуть дуже і дуже серйозними. Адже різні проросійські експерти з України на конференціях в Європі відкрито попереджають усіх, що «після нинішньої перезавантаження влади в Україну прийде проросійська реальність».

«У нас канали купуються оптом і в роздріб, так що найближчі роки будуть дуже і дуже серйозними. І те, що ці експерти розповідають про проросійську реальність в Україні в майбутньому – це сидить у них в голові. Вони говорять про це відкрито. Нам слід залишити в минулому сварки, образи і не дати тим, кого ми називаємо проросійські сили, це не тільки Медведчук, стати гравцями в українському політичному полі», – заявив міністр закордонних справ.