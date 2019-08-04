«За переговори – в тюрму!» У Росії нервово відповіли людині Зеленського

Введення в Україні кримінального покарання за несанкціоновані переговори з Росією «погіршать діалог» між країнами.

На це поскаржився член Ради Федерації з міжнародних справ Олег Морозов в коментарі RT, уточнивши, що не розуміє сенсу ініціативи майбутнього депутата Верховної Ради від партії «Слуга народу» Богдана Яременка.

«Це не дуже виразна ініціатива, тому що якщо мова про міждержавних переговорах, то це в будь-якому випадку роблять уповноважені особи. Не дуже зрозуміло, що розуміється під словом «переговори». Переговори можуть бути з різних питань, кожен раз це регулювати кримінальним кодексом, вводити систему покарань досить проблематично», — сказав він.

Сенатори також образило словосполучення «сепаратні переговори», яке було вимовлено Яременко.

«Всі такого роду ініціативи дуже часто «погано пахнуть», тому що припускають зовсім інше. Що розуміється під сепаратними переговорами? За натяку зрозуміло, що не можна буде представникам партій вести переговори з представниками влади Росії з політичних і економічних питань», — поскаржився він.