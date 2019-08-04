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Эйдман: Ненависть до влади і її катам – великий двигун соціальних змін

04.08.2019

Багато хороші люди дивуються: навіщо всі ці жертви: побиття, затримання, нервування? Ні, все не марно.

Це школа – школа «виховання почуттів» (майже по Флоберу) ненависті до влади і солідарності з однодумцями. Сотні тисяч, якщо не мільйони, людей пройшли її очно або заочно, вбачаючи в інтернеті скажену охоту до зубів озброєних свиней з погонами на мирних городян.

Ненависть до влади і її катам – великий двигун соціальних змін. Коли в суспільстві накопичується критична маса цієї ненависті, відбувається соціальний вибух, люди сторицой віддають правлячим ґвалтівникам за їх злочини. Так неодноразово було в минулому, неминуче повториться і в майбутньому.

Ігор ЭЙДМАН

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