У Рівному чоловік побив співробітницю поліції, яка прибула на виклик про домашнє насильство

У Рівному під час обробки виклику про домашнє насильство отримала тілесні ушкодження 26-річна співробітниця поліції.

Про це повідомляється на сайті відомства.

Інцидент стався близько 23:00 в суботу, 3 серпня.

“Під час спілкування поліцейської з 45-річним чоловіком заявниці, той почав смикати молодшого лейтенанта поліції за формений одяг, а потім завдав їй тілесні ушкодження в область голови та шиї”, – йдеться в повідомленні.

Патрульна звернулася до медичного закладу, де медики діагностували у неї струс головного мозку.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Вирішується питання про повідомлення чоловікові про підозру.