Польське село пообіцяв нагороду за народження хлопчика

Голова повіту на південному заході Польщі обіцяє винагороду для пари, яка першою народить хлопчика в селі.

Влада села Мейсце-Оджанске, яке налічує близько 300 жителів, не знають, чому там з 2010 року не народжувалися хлопчики, але вони починають турбуватися про персоналі для сільськогосподарських робіт у майбутньому.

Мер повіту Раджмун Фришко, батько двох дівчат, пообіцяв приємний сюрприз для тих, у кого першим з’явиться хлопчик.

Експрес-інформація по країні

Польща (Республіка Польща) – держава в Центральній Європі.

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Столиця – Варшава

Найбільші міста: Варшава, Лодзь, Краків, Вроцлав, Познань

Форма правління – Парламентська республіка

Територія – 312 679 км2 (69-я в світі)

Населення – 38,48 млн чол. (36-я в світі)

Офіційна мова – польська

Релігія – католицизм

ІЛР – 0,843 (36-я в світі)

ВВП – $544,96 млрд (23-я в світі)

Валюта – польський злотий

Межує з Росією (Калінінградська обл.), Литвою, Білоруссю, Україною, Словаччиною, Чехією, Німеччиною

З 2010 року в Мейсце-Оджанске народилося 10 дівчаток. Для порівняння у 2017 році в Польщі народилося 207 000 хлопчиків і 196 000 дівчаток.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», у США народилася найменша дівчинка в світі.

За матеріалами «Європейська правда»

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