Польське село пообіцяв нагороду за народження хлопчика

Голова повіту на південному заході Польщі обіцяє винагороду для пари, яка першою народить хлопчика в селі.
Влада села Мейсце-Оджанске, яке налічує близько 300 жителів, не знають, чому там з 2010 року не народжувалися хлопчики, але вони починають турбуватися про персоналі для сільськогосподарських робіт у майбутньому.
Мер повіту Раджмун Фришко, батько двох дівчат, пообіцяв приємний сюрприз для тих, у кого першим з’явиться хлопчик.
Експрес-інформація по країні
Польща (Республіка Польща) – держава в Центральній Європі.
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Столиця – Варшава
Найбільші міста: Варшава, Лодзь, Краків, Вроцлав, Познань
Форма правління – Парламентська республіка
Територія – 312 679 км2 (69-я в світі)
Населення – 38,48 млн чол. (36-я в світі)
Офіційна мова – польська
Релігія – католицизм
ІЛР – 0,843 (36-я в світі)
ВВП – $544,96 млрд (23-я в світі)
Валюта – польський злотий
Межує з Росією (Калінінградська обл.), Литвою, Білоруссю, Україною, Словаччиною, Чехією, Німеччиною
З 2010 року в Мейсце-Оджанске народилося 10 дівчаток. Для порівняння у 2017 році в Польщі народилося 207 000 хлопчиків і 196 000 дівчаток.
Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», у США народилася найменша дівчинка в світі.
За матеріалами «Європейська правда»
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