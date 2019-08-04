В Одесі іноземці вимагали у юриста 100 тисяч доларів

В Одесі затримали двох громадян Грузії, які намагалися отримати від юриста 100 тис. доларів. Про це повідомив начальник поліції регіону Олег Бех.

За його словами, бандити, діючи в інтересах «злодія в законі» спочатку звернулися до юриста за допомогою у складанні незаконного договору. Той відмовився. В якості компенсації зловмисники почали вимагати у нього гроші. Юриста взяли в заручники.

Через кілька днів потерпілий віддав першу частину грошей, а вже при передачі залишку бандитів взяли на гарячому. Відкрито справу за ст. 146, ч. 4 ст. 189 КК.