Окупантів в Криму закликали надати Бекірову негайну і адекватну медичну допомогу

Human Rights Watch закликає окупаційну владу в аннексированном Криму надати незаконно укладеним і тяжко хворому кримськотатарській активісту Едему Бекірову негайну і адекватну медичну допомогу.

Про це йдеться в заяві організації, оприлюдненій на сайті організації.

“Російські влади в аннексированном Криму повинні негайно перевезти активіста, 58-річного Едему Бекірова в лікарню для обстеження та лікування”, – йдеться в заяві HRW.

Як зазначають правозахисники, Бекіров “важко хворий і його адвокати і родичі серйозно стурбовані його життям”.

“Бекіров повинен перебувати в лікарні, де він зможе отримати належну медичну допомогу, а не в камері утримання під вартою”, – підкреслюють в Human Rights Watch.

Раніше окупаційна влада РФ відхилили рішення Європейського суду з прав людини щодо негайної госпіталізації Бекірова для належного медичного огляду і лікування.