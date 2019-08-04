6 ознак «тихої» пневмонії, які не можна пропустити

Запалення легенів іноді маскується під ГРВІ.

Більшість з застуд і респіраторних інфекцій проходять легко і закінчуються швидко, але, на жаль, іноді захворювання верхніх дихальних шляхів можуть перейти в пневмонію. І, що особливо небезпечно, в деяких випадках розпізнати запалення легенів відразу не так-то просто. Ось шість головних ознак прихованої пневмонії, які допоможуть якомога швидше впізнати хворобу і вжити заходів.

Прискорений пульс

Перше, що повинно вас насторожити — прискорений серцевий ритм. Виміряйте пульс, і якщо він вище, ніж 100 ударів в хвилини, зверніться до лікаря – можливо, у вас починається пневмонія.

Болі в грудях

Якщо інфекція переходить в легені, можуть з’явитися болі в грудях. Швидше за все, ви відчуваєте неприємні відчуття і навіть біль під час нападів кашлю, але от якщо біль не проходить і після нападу — терміново звертайтеся до лікаря. Може бути, інфекція поширюється в легені!

«Мокрий» виснажливий кашель

Взагалі-то, кашель, при якому відбувається відділення мокротиння — це скоріше добре, так як допомагає організму позбутися від слизу. Але от якщо постійно вологий кашель, мокрота відходить, але почуття полегшення (хоча б на короткий час) не приносить, вам потрібно якомога швидше звернутися до лікаря — виснажливий кашель може бути симптомом пневмонії.

Мокрота з кров’ю

Якщо мокрота, яка виходить з кашлем, пофарбована кров’ю або просто має іржавий відтінок, це ознака того, що інфекція проникла в легені. Терміново зверніться до лікаря — це дуже серйозна ознака.

Озноб

Озноб і висока температура – найвірніша ознака запалення легенів. Не ігноруйте його і не збивайте високу температуру — відразу звертайтеся до лікаря.

Утруднене дихання

Утруднене або дрібне, поверхневе дихання — ще один симптом пневмонії, який важливо не пропустити. Як правило, він з’являється, коли інфекція вже поширилася досить глибоко в легені і потрібна швидка допомога лікаря. В іншому випадку в кров перестане надходити досить кисню і можуть настати запаморочення і навіть втрата свідомості.