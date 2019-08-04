«Стривожена» Супрун розповіла про шкоду тривожних розладів

Що кого турбує, той про те і говорить. У міністра охорони здоров’я Уляни Супрун майже завжди тривожні новини в пресі про її роботу.

Нещодавно вона розповіла громадськості про те, що таке тривожні розлади, чим вони небезпечні і як їх запобігти.

Міністр вважає, що для тривоги завжди повинна бути причина. З вирішенням проблеми має йти і почуття тривоги. Якщо причини немає і тривога не минає, настає момент, коли її треба лікувати. І тут вже повинен підключитися психотерапевт і скласти схему терапії. Щоб запобігти тривожний розлад, Супрун радить знати, що таке тривожність, і вміти виявляти; робити регулярні фізичні вправи; відмовитися від куріння і алкоголю; переглянути кількість кави вживаного в день (якщо від кави збільшується тривожність); практикувати mindfulness — намагатися бути тут і зараз (подумки переноситися в минуле або примарне майбутнє).

Супрун стверджує, що тривоги негативно впливають на фізичний стан людини. Вони є причиною фізичних проблем: з шлунково-кишковим трактом, хворобами легень, мігренню або серцем. Фізичні прояви тривожності неабияк ускладнюють життя, змушують сильно переживати за своє здоров’я і заважають продуктивності.