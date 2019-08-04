Психологічна накачування: Голубуцкий пояснив, для чого Зеленський організував тренінг для «слуг народу» в Трускавці

Відомий політолог Олексій Голубуцкий у своєму Telegram-каналі припустив, що метою відбувся у Трускавці тренінгу для новообраних народних депутатів від партії «Слуга народу» насправді стала їх «психологічна накачування» з боку оточення президента України Володимира Зеленського.

«В Трускавці було не навчання — тому навчити чому-то за тиждень неможливо. У Трускавці була психологічна накачування і створення команди: побудову субординації і ланцюжків відповідальності, позначення меж дозволеного і обов’язкового», — вважає він. Також експерт зазначив, що основною небезпекою для Зеленського зараз є підкуп нових депутатів олігархами і втягнення їх у свою орбіту впливу.

«Найбільша небезпека для «Слуги народу» і Зеленського на сьогоднішній день: оперативна скупка депутатів олігархами. Це відразу зробить неможливим будь-які зміни, якщо вони дійсно планувалися. І така накачування — це один з інструментів для недопущення «скупки голосів в роздріб», — заявив Голобуцький.