У Канаді нерестящегося лосося рятують від берегових зсувів на вертольотах

В кінці червня канадські офіційні особи виявили, що зсув частково перекрив річку Фрейзер в Канаді (округ Колумбія) і створив у річці круті пороги, майже водоспад, який не дозволяв тисяч особин лосося підніматися вгору за течією для нересту. Місцеві індіанці, які споконвіку ловлять тут лосося, а також захисники природи та просто рибалки занепокоїлися, що якщо риба в це місце не зможе нереститися, то популяція вже не відновиться.

У підсумку було вирішено прийняти заходи: побудувати обхідні русло річки, а поки воно будується, ловити рибу і переносити її вище за течією вертольотами.

Експрес-інформація по країні

Канада – держава в Північній Америці.

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Столиця – Оттава

Найбільші міста: Торонто, Монреаль, Ванкувер, Калгарі, Оттава, Вінніпег

Форма правління – Конституційна монархія

Територія – 9 984 670 км2 (2-я в світі)

Населення – 34,77 млн чол. (38-я в світі)

Офіційні мови: англійська, французька

Релігія – християнство

ІЛР – 0,913 (9-я в світі)

ВВП – $1,785 трлн (11-я в світі)

Валюта – канадський долар

Межує з США

Як проходили роботи з порятунку лосося

Роботи почалися в кінці липня й на початку серпня вже більше 1500 особин лосося були виловлені і перенесені через що виник на їх шляху бар’єр.

Спочатку робітники побудували вздовж річки перед обвалом невеликий штучний ставок, куди спрямовували рибу. Звідти її виловлювали сітками, мітили (щоб надалі зрозуміти, скільки риби виживе після транспортування) і поміщали в алюмінієві баки з водою і пристроями для оксигенації — насичення киснем, як в акваріумі.

Потім ці цистерни вертольоти піднімали над обвалом і переносили вгору за течією, де цистерни відкривали і випускали рибу.

Одночасно бригади фахівців працювали у воді, видаляючи накопичився в річці сміття (в основному стовбури дерев, які потрапили туди через повені і були небезпечні для риби) та на скелястому березі, видаляючи камені, щоб знизити ймовірність нового обвалу.

Крім того, бригада підривників влаштувала контрольований вибух скелі, щоб в воду впали кілька великих уламків, які потім перемістили так, щоб створити у воді щось на зразок сходів. Риба використовує природні пороги для того, щоб піднятися вгору за течією, стрибаючи з однієї сходинки на іншу. Спостереження показали, що штучні пороги допомогли яке мігрує лососеві просунутися вгору по річці.

Як повідомляв портал «Навколо світу. Україна», прийнято рішення, що в Канаді будуть розводити трансгенних лососів.

За матеріалами CBC.

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