Під Одесою в смертельній ДТП загинула 7-річна дитина

На Одещині сталася чергова смертельна ДТП, в якій загинула дитина і ще чотири людини отримали пошкодження.

Про це повідомляє поліція Одеської області.

Правоохоронці зазначають, що пригода сталася біля села Петрове в Біляївському районі.

Попередньо встановлено, що 44-річний водій “ВАЗ 2103” під час руху не впорався з керуванням, з’єднання їхав з дороги в кювет, де скоїв зіткнення з деревом і перекинувся. В автомобілі, крім водія, перебували ще четверо пасажирів. Всі вони з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості були доставлені до лікарні. 7-річний хлопчик помер у лікарні.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.