Парламент Британії спробує зупинити “жорстку” Brexit

У вересні у британських депутатів буде можливість перешкодити виходу з Європейського Союзу без угоди.

Про це повідомляє “Європейська правда”.

Представник опозиційної Лейбористської партії Джон Ешворт заявивши, що для реалізації Brexit без угоди уряд повинен провести відповідну пропозицію через парламент.

“Коли у вересні парламент повернеться, у нас з’єднання бути можливості зупинити варіант без угоди. Уряду доведеться висунути відповідне законодавство, щоб підготуватися до такого виходу, який вони хочуть. І ми будемо використовувати всі доступні нам у парламенті засоби … і будемо працювати, щоб не допустити “жорстокого” Brexit”, – сказавши Ешворт.

Раніше старший радник прем’єр-міністра Бориса Джонсона, Домінік Каммінгс, заявивши, що законодавці не зможуть зупинити так Brexit без угоди, внісши на розгляд парламенту вотум недовіри уряду.