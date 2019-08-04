США запустили зворотні процеси в Сирії

Американці, які декларували про те, що збираються вийти з Сирії, так як вони перемогли ИГИЛ, на ділі запустили зворотні процеси.

За інформацією ЗМІ, США і їх союзники певним чином розподілилися по території Сирії і присутні на різних нафтових полях, при їх безпосередній активності функціонує кримінальна схема транскордонних постачань сирійської нафти. За твердженням військових експертів, під патронажем американців відбувається формування нової збройної сили, яка може загрожувати суверенітету Сирії.

За даними головного оперативного управління Генштабу ЗС РФ, американські інструктори ведуть підготовку бойовиків збройних формувань на базі Пов-Танф в Сирії. Загалом там дислоковано близько 2,7 тис. осіб, навчених для проведення диверсійних операцій. Крім того, американські приватні військові компанії (ПВК) під прикриттям авіації міжнародної коаліції зайняті пограбуванням нафтових об’єктів і родовищ Конако, Ель-Омар і Танак, розташованих на східному березі Євфрату. При безпосередній активності ПВК функціонує кримінальна схема транскордонних постачань сирійської нафти.

Згідно з наявними відомостями, значна частина доходів від цієї нелегальної діяльності йде на “утримання незаконних збройних формувань, підкуп арабських шейхів родо-племінних спілок та розпалювання антиурядових настроїв”.

Влада Сирії хочуть повернути доходи від експорту нафти в бюджет, щоб направляти їх згодом на відновлення країни. Це можна лише в тому випадку, якщо урядові сили зможуть повернути собі назад території на східному березі річки Ефрату, які були відторгнуті в результаті військового конфлікту.

Поки ж американці через контрабанду нафти легалізують її постачання через Ірак і отримують надприбутки. Далі в обмін на поставки нафти збройні угруповання курдів отримують зброю від американців. Спроби налагодити контакт зі штабом США, що знаходяться в Ракка, з приводу спірних моментів не зустрічають відповідної реакції.

Таким чином, США своїми діями – захопленням нафти і підготовкою бойовиків готують грунт для нової дестабілізації Сирії.