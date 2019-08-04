Волох: Зупинка закону про ринок електроенергії – намагання врятувати прибутки Коломойського

«Останні три місяці діяльності команди Зеленського на ниві зупинки введення в дію закону про ринок електроенергії – намаганням врятувати прибутки Коломойського в феросплавній галузі від ринкових цін (за рахунок інших споживачів, безумовно)», – заявляє політичний аналітик, відомий блогер Карл Волох. Він також наголошує, що з моменту втечі Януковича корупції більш відкритої, безсоромної і ганебної, прямо пов‘язаної з діями першої особи держави, ми не мали. Про це розповідає Zrada.today з посиланням на допис політичного аналітика у соціальній мережі фейсбук.

На своїй сторінці Карл Волох пише: «Тут останнім часом повигулькували експерти, котрі намагаються порівнювати дії попередньої влади в питанні формули Роттердам+ зі спробами нинішньої впливати на ціноутворення на ринку електроенергії. Так от, усе тут подібне – але з точністю до навпаки. Ротердам був спробою впровадження ринкового принципу ціноутворення на вугілля (на основі імпортного паритету), а останні три місяці діяльності команди Зеленського на ниві зупинки введення в дію закону про ринок електроенергії – намаганням врятувати прибутки Коломойського в феросплавній галузі від ринкових цін (за рахунок інших споживачів, безумовно).

Нагадаю, що закон про ринок електроенергії був вимогою Євросоюзу. А у спробах відтермінувати його вступ у дію за останні три місяці відзначилися практично всі інституції, підконтрольні президентові: Офіс (у дівоцтві Адміністрація), СБУ, РНБО. На вимогу Зеленського питання розглядалося також НКРЕ та урядом (але останньому вистачило здорового глузду не піти на порушення закону), була також спроба змусити парламент змінити цей закон.

Коли всі страшилки про неминучий блекаут через «неготовність країни до нових умов» не справдилися, Бєня вивів на вулиці своїх робітників. Це мало створити сприятливе тло для наступного рішення Окружного адмінсуду, котрий і зупинив дію закону – конкретно для підприємств Коломойського.

Я уже казав, що з моменту втечі Януковича корупції більш відкритої, безсоромної і ганебної, прямо пов‘язаної з діями першої особи держави, ми не мали. Але країна, де три чверті населення дебіли, ні на що інше не заслуговує».

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Нагадаємо, що в Україні 1 липня офіційно стартував другий етап переходу на новий ринок електроенергії. Однак Окружний Адміністративний Суд ухвалив рішення щодо зменшення тарифів на електроенергію для підприємства Коломойського.

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