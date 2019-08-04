Соціолог Бекешкіна: Одна з головних помилок Порошенко – пафосний тон спілкування

На думку експерта, у манері спілкування екс-президент програє президенту РФ Путіну.

Соціолог Ірина Бекешкіна назвала одну з головних помилок екс-президента України Петра Порошенка, передає НВ.

«Це і була одна з головних помилок Порошенко – його тон спілкування, такий пафосний. Людей він завжди дратував. Всі хочуть простої розмови», – заявила вона.

На думку Бекешкіної, в манері спілкування Порошенко програє президенту Росії Володимиру Путіну і нинішньому президенту Володимиру Зеленському.

«Подивіться на президента РФ Володимира Путіна, от такої простої розмови чекають від президента і у нас. Ролики і звернення Зеленського також відрізняє цей нормальний і спокійний тон звернення-бесіди», – додала соціолог.

За її словами, падіння електоральної підтримки Зеленського буде не таким швидким, якщо він зможе успішно побудувати комунікацію з суспільством.

«Багато залежить від того, чи вдасться президентові Зеленському уникнути помилок президента Порошенко. Побудувати ефективну комунікацію з людьми. Адже хто заважав Порошенко або Гройсману раз в тиждень по телевізору не просто виступати з монологами, а спілкуватися з журналістами, відповідати на гострі запитання, пояснювати, що відбувається, що можна зробити, а що не можна. Нормальним тоном», – сказала Бекешкіна.