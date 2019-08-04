У США сталася друга масова бійня за добу, цього разу в Дейтоні: дев’ятеро загиблих

У США в Дейтоні сталася друга масова бійня за добу, внаслідок якої загинуло дев’ятеро осіб. Як відомо, напередодні у масовій бійні в Техасі загинули 20 осіб, ще близько 30 дістали поранення. Про це розповідає ZN.UA з посиланням на BBC News.

У повідомлення йдеться про те, що у Дейтоні (штат Огайо, США), невідомий відкрив вогонь по людях, унаслідок стрілянини загинули дев’ятеро осіб, ще 16 дістали поранення.

За попередньою версією, охоронці відмовилися пустити стрільця у Ned Peppers Bar, після чого ображений відвідувач почав стрілянину.

Правоохоронці отримали інформацію про стрілянину близько 1:00 ночі (о 8:00 за київським часом) у неділю, 4 серпня. За кілька годин після бійні в Ель-Пасо, штат Техас.

У місцевому управлінні поліції повідомили, що нападника ліквідовано, а постраждалі ушпиталені. Проте, за даними ЗМІ, їх було двоє і другий стрілець міг втекти з місця події. У поліції цю інформацію не коментують.

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Нагадаємо, 27 квітня озброєний чоловік відкрив вогонь у синагозі міста Повей (штат Каліфорнія). Унаслідок нападу загинула жінка, ще троє людей дістали поранення. Поліція затримала 19-ти річного Джона Ернста, який раніше вже мав проблеми із законом.

Напад на синагогу в Повей стався за шість місяців після стрілянини в синагозі “Древо Життя” у Піттсбурзі (Пенсільванія, США) 27 жовтня 2018 року. На ранковій молитві в будівлі перебували близько 80 осіб. 11 людей загинули, ще 12 дістали поранення, зокрема три офіцери поліції.

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