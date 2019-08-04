На Донбасі бойовики вночі вдарили по ЗСУ з мінометів

Окупаційні війська знову зірвали режим припинення вогню і сьогодні, починаючи з півночі, атакували з забороненого озброєння. Про це повідомили в Міноборони.

Так, за станом на 12:00 4 серпня зафіксовано вже чотири прицільних обстріли бойовиками позицій сил ООС на лінії бойового зіткнення. Відразу з півночі у напрямку від смт Пантелеймонівка окупанти провели мінометний обстріл наших захисників Верхньоторецького. Загалом ворог випустив 10 мін калібру 82 мм.

Також вночі окупанти вели провокаційні обстріли зі стрілецької зброї в районі Широкиного і двічі поблизу н.п. Піски.

Втрат у ЗСУ від початку поточної доби в результаті ворожих обстрілів немає. Українські військові дотримуються режиму тиші і гоготові до будь-яких підступних і провокаційних дій з боку російсько-окупаційних військ.