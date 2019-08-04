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Хвилі заввишки чотири метри: рятувальники попередили про шторм у Чорному морі

04.08.2019

Сьогодні в приморських районах України очікується погіршення погодних умов, особливо вируватиме море. Про це попереджає Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники зазначають, що сьогодні в акваторії і в портах Чорного і Азовського морів очікуються складні погодні умови: посилення вітру до 25-28 м/с, висота хвиль у Чорному морі 30-40 дециметрів (3-4 метри), в Азовському – 13- 15 дм (1,3-1,5 метра).

Також рятувальники повідомляють, що на річках басейнів Дністра (в межах Івано-Франківської області), Прута, Сірет, річках Закарпаття очікуються підйоми рівнів води на 0,3-1,0 м над рівнями. При значних дощах можливе формування місцевого схилового стоку, в гірських районах – локальні селеві потоки.

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