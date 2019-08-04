Експерти розповіли про основні причини неприємного запаху з рота

Експерти розповіли про причини неприємного запаху з рота. Багато з них здаються абсолютно не важливими, проте їх вплив на розглянуту проблему дуже великий.Сухість у роті є однією з найважливіших причин, так як відсутність слини в роті стимулює зростання числа бактерій. Вона може бути викликана як віковими особливостями, так і способом життя. Дієта з високим вмістом білка також може викликати неприємний запах. Його причиною стануть бактерії, що виділяють газ в процесі поїдання залишків їжі в роті. Пробки в мигдалинах і нежить також стимулюють характерний запах, як і хронічний рефлюкс з діабетом.

Кава з молоком зважаючи на вміст особливих амінокислот може позитивно впливати на зростання числа бактерій, а алкоголь діє ще більш ефективно. Цитрусові є відмінним ласощами для мікроорганізмів. Арахісове масло, втім, діє аналогічно.