Повінь – зміна системи

Menu
Close

Експерти розповіли про основні причини неприємного запаху з рота

04.08.2019

Експерти розповіли про причини неприємного запаху з рота. Багато з них здаються абсолютно не важливими, проте їх вплив на розглянуту проблему дуже великий.Сухість у роті є однією з найважливіших причин, так як відсутність слини в роті стимулює зростання числа бактерій. Вона може бути викликана як віковими особливостями, так і способом життя. Дієта з високим вмістом білка також може викликати неприємний запах. Його причиною стануть бактерії, що виділяють газ в процесі поїдання залишків їжі в роті. Пробки в мигдалинах і нежить також стимулюють характерний запах, як і хронічний рефлюкс з діабетом.

Кава з молоком зважаючи на вміст особливих амінокислот може позитивно впливати на зростання числа бактерій, а алкоголь діє ще більш ефективно. Цитрусові є відмінним ласощами для мікроорганізмів. Арахісове масло, втім, діє аналогічно.

Читайте також:   Молдавські соціалісти почали збір підписів за перехід до президентської республіки
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *